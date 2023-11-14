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Из-за ливней в горах Сочи закрыли канатные дороги

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-livnej-v-gorah-sochi-zakryli-kanatnye-dorogi
Из-за ливней в горах Сочи закрыли канатные дороги
Фото t.me/kp_resort

На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи 14 ноября приостановлена работа канатных дорог.

Канатные дороги № 10, 12 и 13 закрыты по погодным условиям. Сейчас на горнолыжном курорте гроза, сообщает Telegram-канал курорта.

При этом с 9:00 в Красной Поляне открыты пешие маршруты: Тропа здоровья 960, Времена года, Поляна 1460, Папоротниковая, Водопад Поликаря. Остальные маршруты закрыты до следующего сезона.

Туристам при выходе на маршрут рекомендуют учитывать погодные условия и работу канатных дорог.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 ноября в первой половине дня в Сочи пройдут сильные дожди, местами с грозой. Кроме того, юго-восточный ветер усилится и перейдет в северо-западный, порывы достигнут 15-20 м/с.

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