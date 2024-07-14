Из-за лесного пожара эвакуировали отдыхающих с баз в Сухой Щели в Новороссийске

Лесной пожар в районе Сухой Щели начался утром 14 июля. Задымление со стороны леса зафиксировала система «Лесохранитель».

На место выехали лесопожарные бригады Новороссийского филиала лесопожарного центра в составе четырех человек и двух единиц техники.

Прибыв на место в 12:15, они выявили пожар в Новороссийском лесничестве Абраусском участковом лесничестве. В ликвидации пожара участвуют 48 человек и 19 единицы техники, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко рекомендовал автомобилистам воздержаться от поездок в направлении Сухой Щели. Это необходимо, чтобы не затруднять движение пожарной техники.

«В Сухой Щели произошло возгорание лесного массива. В ликвидации задействованы все оперативные службы. Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место», — написал Кравченко в Telegram.

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