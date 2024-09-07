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Из-за корпуса гранаты оцепили подъезд дома на улице Яна Полуяна в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-korpusa-granaty-otsepili-podezd-doma-na-ulitse-yana-poluyana-v-krasnodare
Из-за корпуса гранаты оцепили подъезд дома на улице Яна Полуяна в Краснодаре
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Сообщения о том, что один из подъездов пятиэтажки на улице. Яна Полуяна, 30 оцеплен экстренными службами, распространились в соцсетях днем 7 сентября.

Очевидцы сообщали, что жильцы дома обнаружили в подъезде подозрительный предмет, похожий на взрывчатку. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и Росгвардия.

Подозрительный предмет оказался корпусом гранаты Ф-1. Взрывотехники ОМОН обследовали его и установили, что никакой угрозы он не представляет.

Корпус гранаты передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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