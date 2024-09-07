Из-за корпуса гранаты оцепили подъезд дома на улице Яна Полуяна в Краснодаре
Происшествия
07.09.2024 17:19
Сообщения о том, что один из подъездов пятиэтажки на улице. Яна Полуяна, 30 оцеплен экстренными службами, распространились в соцсетях днем 7 сентября.
Очевидцы сообщали, что жильцы дома обнаружили в подъезде подозрительный предмет, похожий на взрывчатку. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и Росгвардия.
Подозрительный предмет оказался корпусом гранаты Ф-1. Взрывотехники ОМОН обследовали его и установили, что никакой угрозы он не представляет.
Корпус гранаты передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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