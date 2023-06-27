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Из-за короткого замыкания произошел пожар в двухэтажном доме в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-korotkogo-zamykaniya-proizoshel-pozhar-v-dvuhetazhnom-dome-v-tsentre-krasnodara
Из-за короткого замыкания произошел пожар в двухэтажном доме в центре Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о возгорании дома на улице Чкалова поступило в МЧС 27 июня в 14:40.

На место прибыли подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона и установили, что произошло возгорание под крышей двухэтажного дома. Площадь пожара составила 40 кв. м. Причиной стало короткое замыкание проводки.

Во время пожара никто не пострадал. Сейчас спасатели разбирают конструкции крыши для проливки здания. На месте работают 13 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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