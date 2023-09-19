Из-за инфаркта тренер ЦСКА не приедет на турнир по пляжному футболу в Анапе

Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе клуба пляжного футбола ЦСКА.

По данным клуба, 56-летний тренер армейцев Сергей Белоусов на прошлой неделе перенес инфаркт.

«На данный момент состояние Сергея Викторовича стабильно, он пробудет в лечебном учреждении не менее 10 дней. 56-летний специалист не сможет присутствовать на матчах OLIMPBET Кубка России 2023 в Анапе», — говорится в сообщении клуба в соцсетях.

Кубок России по пляжному футболу проходит в Анапе с 13 по 25 сентября. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Михаила Семенова.

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