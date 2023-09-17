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ФК «Сочи» расторг контракт с Хохловым, на пост главного тренера вернулся Точилин

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-rastorg-kontrakt-s-hohlovym-na-post-glavnogo-trenera-vernulsya-tochilin
ФК «Сочи» расторг контракт с Хохловым, на пост главного тренера вернулся Точилин
Фото пресс-службы ФК «Сочи»

Главный тренер ФК «Сочи» Дмитрий Хохлов покинул свой пост по обоюдному согласию сторон.

Дмитрий Хохлов стал тренером «сочинцев» в апреле 2023 года. Он провел с командой 19 официальных матчей.

Руководство клуба приняло решение расторгнуть контракт со специалистом. Клуб поблагодарил его за проделанную совместную работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Пост главного тренера ФК «Сочи» снова займет Александр Точилин, который в последнее время работал в  тренерском штабе Хохлова, а до этого два сезона был у руля команды, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Сочи».

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