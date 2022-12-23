Из-за гриппа и ОРВИ закрыли две школы в Щербиновском и Усть-Лабинском районах

В Краснодарском крае растет число заболевших гриппом и ОРВИ. В связи с превышением порога заболеваемости в двух школах временно прекращены занятия.

Речь идет о школах в Щербиновском и Усть-Лабинском районах. Кроме того, закрыты отдельные классы в 12 школах различных муниципалитетов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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