Из-за гриппа и ОРВИ закрыли две школы в Щербиновском и Усть-Лабинском районах
Общество
23.12.2022 19:00
В Краснодарском крае растет число заболевших гриппом и ОРВИ. В связи с превышением порога заболеваемости в двух школах временно прекращены занятия.
Речь идет о школах в Щербиновском и Усть-Лабинском районах. Кроме того, закрыты отдельные классы в 12 школах различных муниципалитетов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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