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Из-за гриппа и ОРВИ закрыли две школы в Щербиновском и Усть-Лабинском районах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-grippa-i-orvi-zakryli-dve-shkoly-v-shherbinovskom-i-ust-labinskom-rajonah
Из-за гриппа и ОРВИ закрыли две школы в Щербиновском и Усть-Лабинском районах
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае растет число заболевших гриппом и ОРВИ. В связи с превышением порога заболеваемости в двух школах временно прекращены занятия.

Речь идет о школах в Щербиновском и Усть-Лабинском районах. Кроме того, закрыты отдельные классы в 12 школах различных муниципалитетов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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