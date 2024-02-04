Из-за энергоаварии отключились 17 подстанций в Краснодаре

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 4 февраля в 13:07.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «Л-201» и еще 17 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Магаданской, Милютинской, Стабильной, Победителей и Евдокимовской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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