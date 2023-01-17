Из-за энергоаварии без света остались жители более 6 улиц в Центральном округе Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Центральном округе краевой столицы поступило из ЕДДС Краснодара 17 января около 17:10.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «ХБК-310» и еще 10 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Старокубанской, Ставропольской, Новой, Свободной, а также 1-го и 2-го проездов Стасова и других.

Аварийная бригада приступила к устранению аварии, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: жители поселка Знаменского под Краснодаром пожаловались на трехдневное отсутствие света и отопления.