Из-за энергоаварии без света остались жители более 20 улиц в центре Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном и Центральном округе поступило из ЕДДС Краснодара 5 февраля в 6:27.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ, отключились подстанция «Нефтеперерабатывающий завод» «НПЗ-11» и еще 36 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Суворова, Красной, Пушкина, Рашпилевской, Советской, Коммунаров, Красноармейской, Товарной, Комсомольской, Постовой, Гимназической, Гоголя, Леваневского, Янковского, Седина, Гудимы, Мира, Привокзальной площади, Ленина, Захарова и Орджоникидзе.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

В 7:31 в ЕДДС сообщили, что авария устранена. Все потребители запитаны.

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