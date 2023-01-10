Из-за энергоаварии без света остались жители более 10 улиц в центре Краснодара
Происшествия
10.01.2023 20:48
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Центральном округе поступили из ЕДДС Краснодара 10 января около 20:40.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась подстанция «Путевая» ПТ-6 и еще 12 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц Буденного, Головатого, Кузнечной, Северной, Седина, Янковского, Новокузнечной, Промышленной, Костылева, Садовой и других.
Аварийная бригада приступила к устранению аварии, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Читайте также: из-за аварии на ЛЭП 10 января отключились 18 трансформаторных подстанций в Карасунском округе Краснодара.
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