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Из-за энергоаварии без света остались жители более 10 улиц в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-bolee-10-ulits-v-tsentre-krasnodara
Из-за энергоаварии без света остались жители более 10 улиц в центре Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Центральном округе поступили из ЕДДС Краснодара 10 января около 20:40.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась подстанция «Путевая» ПТ-6 и еще 12 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц Буденного, Головатого, Кузнечной, Северной, Седина, Янковского, Новокузнечной, Промышленной, Костылева, Садовой и других.

Аварийная бригада приступила к устранению аварии, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: из-за аварии на ЛЭП 10 января отключились 18 трансформаторных подстанций в Карасунском округе Краснодара.

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