Из-за энергоаварии без света остались жители более 10 улиц в центре Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Центральном округе поступили из ЕДДС Краснодара 10 января около 20:40.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась подстанция «Путевая» ПТ-6 и еще 12 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц Буденного, Головатого, Кузнечной, Северной, Седина, Янковского, Новокузнечной, Промышленной, Костылева, Садовой и других.

Аварийная бригада приступила к устранению аварии, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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