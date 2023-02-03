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Из-за энергоаварии без света остались жители 6 улиц в Западном округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-6-ulits-v-zapadnom-okruge-krasnodara
Из-за энергоаварии без света остались жители 6 улиц в Западном округе Краснодара
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Центральном округе краевой столицы поступило из ЕДДС Краснодара 3 февраля около 6:40.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «ЮЗ-307» и 11 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Гагарина, Котовского, Красных Партизан, Парковой, Аэродромной, Пластунского 1-го проезда и других.

Аварийная бригада приступила к устранению аварии, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: аварийное отключение 2 февраля оставило без света три улицы в Восточно-Кругликовском микрорайоне.

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