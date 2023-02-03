Из-за энергоаварии без света остались жители 6 улиц в Западном округе Краснодара
Происшествия
03.02.2023 07:02
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Центральном округе краевой столицы поступило из ЕДДС Краснодара 3 февраля около 6:40.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «ЮЗ-307» и 11 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Гагарина, Котовского, Красных Партизан, Парковой, Аэродромной, Пластунского 1-го проезда и других.
Аварийная бригада приступила к устранению аварии, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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