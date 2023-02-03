Из-за энергоаварии без света остались жители 6 улиц в Западном округе Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Центральном округе краевой столицы поступило из ЕДДС Краснодара 3 февраля около 6:40.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «ЮЗ-307» и 11 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Гагарина, Котовского, Красных Партизан, Парковой, Аэродромной, Пластунского 1-го проезда и других.

Аварийная бригада приступила к устранению аварии, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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