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Из-за энергоаварии без света остались жители 11 улиц в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-11-ulits-v-krasnodare
Из-за энергоаварии без света остались жители 11 улиц в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе столицы Кубани поступило из ЕДДС Краснодара 15 января около 15:25.

Из-за повреждения кабельной линии отключились подстанция «Ангарская» АН-405 и еще 7 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улицу Бархатной, Витебской, Каспийской, Королева, Могилевской, Спортивной, Якорной, Измаильской, Благодарной, Морозной и Ришельевской.

Аварийная бригада выехала на место и уже приступила к ликвидации аварии, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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