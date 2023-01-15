Из-за энергоаварии без света остались жители 11 улиц в Краснодаре
Происшествия
15.01.2023 15:30
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе столицы Кубани поступило из ЕДДС Краснодара 15 января около 15:25.
Из-за повреждения кабельной линии отключились подстанция «Ангарская» АН-405 и еще 7 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улицу Бархатной, Витебской, Каспийской, Королева, Могилевской, Спортивной, Якорной, Измаильской, Благодарной, Морозной и Ришельевской.
Аварийная бригада выехала на место и уже приступила к ликвидации аварии, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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