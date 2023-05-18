Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Из-за энергоаварии без света остались семь улиц в районе Витаминкомбината в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-sem-ulits-v-rajone-vitaminkombinata-v-krasnodare
Из-за энергоаварии без света остались семь улиц в районе Витаминкомбината в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 18 мая около 15:20.

Из-за повреждение на линии 6/10 кВ отключились подстанция «Витаминкомбинат-3» и 20 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Ростовское шоссе, Грушовой, Персиковой, Раздельной, Пионовой, 3-й Трудовой и Железнодорожной.

На месте работает аварийная бригада.

Читайте также: энергетики восстановили электроснабжение после аварии на подстанции «Южная» в Краснодаре.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 мая
Как распознать ангину: симптомы и лечение
Как распознать ангину: симптомы и лечение
Реестр военнообязанных: для чего создают и нужно ли бояться?
Реестр военнообязанных: для чего создают и нужно ли бояться?
Что такое джетлаг и как быстрее приспособиться
Что такое джетлаг и как быстрее приспособиться
Чего мы лишились за 23 года путинского правления?
Чего мы лишились за 23 года путинского правления?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях