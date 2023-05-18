Из-за энергоаварии без света остались семь улиц в районе Витаминкомбината в Краснодаре

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 18 мая около 15:20.

Из-за повреждение на линии 6/10 кВ отключились подстанция «Витаминкомбинат-3» и 20 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Ростовское шоссе, Грушовой, Персиковой, Раздельной, Пионовой, 3-й Трудовой и Железнодорожной.

На месте работает аварийная бригада.

Читайте также: энергетики восстановили электроснабжение после аварии на подстанции «Южная» в Краснодаре.