Из-за энергоаварии без света остались семь улиц в районе Витаминкомбината в Краснодаре
Происшествия
18.05.2023 15:33
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 18 мая около 15:20.
Из-за повреждение на линии 6/10 кВ отключились подстанция «Витаминкомбинат-3» и 20 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Ростовское шоссе, Грушовой, Персиковой, Раздельной, Пионовой, 3-й Трудовой и Железнодорожной.
На месте работает аварийная бригада.
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