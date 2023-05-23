Из-за энергоаварии без света остались два поселка в пригороде Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 23 мая в 15:48.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «ВК-3» и еще 34 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались жители поселков Северный и Прогресс.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее 23 мая без света из-за аварии остались жители центра Краснодара. Оказались обесточены ПС «С-409» и 10 трансформаторных подстанций.