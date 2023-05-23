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Из-за энергоаварии без света остались два поселка в пригороде Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-dva-poselka-v-prigorode-krasnodara
Из-за энергоаварии без света остались два поселка в пригороде Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 23 мая в 15:48.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «ВК-3» и еще 34 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались жители поселков Северный и Прогресс.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее 23 мая без света из-за аварии остались жители центра Краснодара. Оказались обесточены ПС «С-409» и 10 трансформаторных подстанций.

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