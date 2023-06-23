Из-за энергоаварии без света остались 8 улиц в Карасунском округе Краснодара
Происшествия
23.06.2023 07:08
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 23 июня в 7:02.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ, отключились подстанция ПБ-5 и еще 24 трансформаторные подстанции.
Без электроэнергии остались жители улиц Бородинской, Горной, Пашковский перекат, Берег Кубани, Горной, Заводской, Кубанонабережной и Степной.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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