Из-за ДТП встали троллейбусы в двух микрорайонах Краснодара

Об остановке четырех троллейбусных маршрутов 15 февраля около 17:40 сообщил в МУП «КТТУ».

По данным ведомства, авария с участием постороннего транспорта произошла в районе пересечения улиц Трудовой Славы и Благоева в направлении к улице Мачуги в микрорайоне Гидростроителей. В результате остановилось движение троллейбусов № 12,13, а также автобусов № 2. Около 17:50 движение троллейбусов восстановили.

Еще одна авария произошла в районе пересечения улиц Черкасской и 1-го Мая по направлению к улице 40 лет Победы. Из-за ДТП стоит движение троллейбусов № 15 и 21, сообщает КТТУ в Telegram.

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