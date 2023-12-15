Из-за ДТП с погибшим ограничили движение на трассе в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 15 декабря в 16:09 на 119 км автодороги Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края в Кавказском районе.

Предварительно, 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик, который отбросило на автомобиль Lada Granta.

В результате столкновения водитель «девятки» погиб на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

В связи с ДТП на 98 км трассы Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края ограничили движение в сторону Кропоткина. Автомобилистов направляют в объезд через дорогу Тбилисская — Кропоткин, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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