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Из-за ДТП с КамАЗом затруднено движение на трассе под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-dtp-s-kamazom-zatrudneno-dvizhenie-na-trasse-pod-novorossijskom
Из-за ДТП с КамАЗом затруднено движение на трассе под Новороссийском
Фото Госавтоинспекции Новороссийска

Авария с участием грузового автомобиля произошла утром 17 мая на автодороге Краснодар — Верхнебаканский.

Автомобиль КамАЗ с прицепом въехал в дорожное ограждение и перегородил часть проезжей части. Из-за этого на время оказалось затруднено движение транспорта как в сторону Новороссийска, так и на выезд из города-героя.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой помощи. Устанавливают причины произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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