Из-за дождя отменили все культурно-массовые мероприятия в парках Краснодара

Ливень обрушился на краевую столицу утром 6 января. Развлекательные программы в Городском саду, в парке «Солнечный остров», в Чистяковской роще и парке 30-летия Победы отменены.

Также в настоящее время продолжается ликвидация локальных подтоплений на шести улицах города.

При ЧС необходимо звонить по телефону 214-33-36 или 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре подтопило улицу Российскую, Бульвар Строителей, улицы Тенистую, Комарова и Автомобильную. Кроме того, заявка на откачку поступила от жителей улицы Ивановской.