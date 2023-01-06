Из-за дождя отменили все культурно-массовые мероприятия в парках Краснодара
Общество
06.01.2023 11:07
Ливень обрушился на краевую столицу утром 6 января. Развлекательные программы в Городском саду, в парке «Солнечный остров», в Чистяковской роще и парке 30-летия Победы отменены.
Также в настоящее время продолжается ликвидация локальных подтоплений на шести улицах города.
При ЧС необходимо звонить по телефону 214-33-36 или 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре подтопило улицу Российскую, Бульвар Строителей, улицы Тенистую, Комарова и Автомобильную. Кроме того, заявка на откачку поступила от жителей улицы Ивановской.
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