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Из-за дождя на улицах Краснодара дежурит водооткачивающая техника

Общество
23.09.2022 09:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-dozhdya-na-ulitsah-krasnodara-dezhurit-vodootkachivayushhaya-tehnika
Из-за дождя на улицах Краснодара дежурит водооткачивающая техника
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевом центре 23 сентября идет дождь. По прогнозу синоптиков, осадки в городе продолжатся в течение дня.

На дорогах Краснодара дежурит водооткачивающая техника. При необходимости, к работе готовы приступить 20 единиц спецтехники. При этом заявок на отчкачку воды пока не поступало.

Ситуацию на дорогах краевой столицы круглосуточно мониторят специалисты мэрии и ЕДДС, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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