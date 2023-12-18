Из-за дождя и таяния снега подтопило пять улиц в Краснодаре

Подтопления 18 декабря образовались на улицах Дежнева, Автомобильной, Парижской, Тенистой и на бульваре Строителей.

В настоящее время на этих улицах работает водооткачивающая техника.

«Краснодарская зима, она такая. Снег выпал, растаял — а подтопления после него остались», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

В случае возникновения ЧС жителей Краснодара просят обращаться по телефонам 214-33-36 или 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по прогнозу синоптиков, ливни на Кубани будут идти 18 и 19 декабря. Ночью и утром в отдельных районах выпадет мокрый снег.