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Из-за дождя и таяния снега подтопило пять улиц в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-dozhdya-i-tayaniya-snega-podtopilo-pyat-ulits-v-krasnodare
Из-за дождя и таяния снега подтопило пять улиц в Краснодаре
Фото t.me/mcu_krd

Подтопления 18 декабря образовались на улицах Дежнева, Автомобильной, Парижской, Тенистой и на бульваре Строителей.

В настоящее время на этих улицах работает водооткачивающая техника.

«Краснодарская зима, она такая. Снег выпал, растаял — а подтопления после него остались», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

В случае возникновения ЧС жителей Краснодара просят обращаться по телефонам 214-33-36 или 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по прогнозу синоптиков, ливни на Кубани будут идти 18 и 19 декабря. Ночью и утром в отдельных районах выпадет мокрый снег.

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