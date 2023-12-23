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Из-за дождя и похолодания в парках Краснодара 23 декабря отменили все активности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-dozhdya-i-poholodaniya-v-parkah-krasnodara-23-dekabrya-otmenili-vse-aktivnosti
Из-за дождя и похолодания в парках Краснодара 23 декабря отменили все активности
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В связи с погодными условиями 23 декабря в краснодарских парках отменены все запланированные мероприятия.

В Краснодаре с утра идет дождь, ожидается похолодание и сильный ветер.

«Мероприятия в краснодарских парках отменены. Ждем вас 28 декабря в 13:00 на открытии новогодней елки в парке «Чистяковская роща», — сообщает официальный Telegram-канал муниципальных парков Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», холодный фронт несет в Краснодарский край штормовой ветер, дожди и мокрый снег.

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