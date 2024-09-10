Из-за бесхозной сумки оцепили часть тротуара около вокзала Краснодар 1

Инцидент произошел утром 10 сентября на улице Мира рядом с Привокзальной площадью.

О случившемся сообщили очевидцы. На фотографиях с места происшествия видно, что оцеплена часть тротуара около жилого дома на улице Мира, 1.

Предварительно, причиной оцепления стала бесхозная сумка, которая не представляла никакой опасности.

«Правоохранители осмотрели сумку. В ней обнаружили продукты питания. Никакой угрозы окружающим не обнаружили», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: на Кубани будут судить жителя Ставрополья, угрожавшего взорвать школу.