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Из-за бесхозной сумки оцепили часть тротуара около вокзала Краснодар 1

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-beshoznoj-sumki-otsepili-chast-trotuara-okolo-vokzala-krasnodar-1
Из-за бесхозной сумки оцепили часть тротуара около вокзала Краснодар 1
Фото "Кубань 24"

Инцидент произошел утром 10 сентября на улице Мира рядом с Привокзальной площадью.

О случившемся сообщили очевидцы. На фотографиях с места происшествия видно, что оцеплена часть тротуара около жилого дома на улице Мира, 1.

Предварительно, причиной оцепления стала бесхозная сумка, которая не представляла никакой опасности.

«Правоохранители осмотрели сумку. В ней обнаружили продукты питания. Никакой угрозы окружающим не обнаружили», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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