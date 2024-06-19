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На Кубани будут судить жителя Ставрополья, угрожавшего взорвать школу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-budut-sudit-zhitelya-stavropolya-ugrozhavshego-vzorvat-shkolu
На Кубани будут судить жителя Ставрополья, угрожавшего взорвать школу
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным полиции, пьяный 46-летний житель Невинномысска позвонил в экстренные службы и сообщил о минировании школы в селе Успенском.

На место прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранители. Здание школы осмотрели, опасных предметов не нашли. Мужчина объяснил, что сообщил о минировании школы из хулиганских побуждений.

Возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте. Обвиняемого поместили под стражу. Расследование завершили, материалы дела направили в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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