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Из-за автогонок ограничат движение транспорта в Лазаревском районе Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avtogonok-ogranichat-dvizhenie-transporta-v-lazarevskom-rajone-sochi
Из-за автогонок ограничат движение транспорта в Лазаревском районе Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

На курорте 16 сентября пройдет 5-й этап чемпионата Краснодарского края по автомобильным горным гонкам.

В связи с этим с 8:00 до 19:00 маршрут № 157 будет ехать до аула Тхагапш без заезда в село Марьино.

Кроме того, на этот период на 5 км трассы от кафе «У Горца» в Марьино в сторону Лазаревского ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: в центре Краснодара 16 сентября ограничат движение из-за массового забега.

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