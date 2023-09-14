Из-за автогонок ограничат движение транспорта в Лазаревском районе Сочи

На курорте 16 сентября пройдет 5-й этап чемпионата Краснодарского края по автомобильным горным гонкам.

В связи с этим с 8:00 до 19:00 маршрут № 157 будет ехать до аула Тхагапш без заезда в село Марьино.

Кроме того, на этот период на 5 км трассы от кафе «У Горца» в Марьино в сторону Лазаревского ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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