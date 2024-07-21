Из-за аварии утром 21 июля отключились почти 100 подстанций в Краснодаре

Аварийное отключение произошло утром 21 июля в Карасунском и Прикубанском округах.

Причина отключения — повреждения на линии 6–10 кВ, отключены ПС «Правый берег» «ПБ–5», «ПБ-2», а также ПС «Калинино» «К-204» и 99 трансформаторных подстанций.

В Карасунском округе без света остались дома на улицах Бородинской, Почтовое отделение, Станичной, 2-е отделение, 4-е отделение, Гоголя, Крупской, Мира, Морской, Демченко, Полевой, Репинской, Серегина, Волгоградской, Комсомольской, Крайней, Криничной, Малой, Крайней, Старокорсунской, Урожайной, Ярославского, Лаврова Леонида, Горячеключевской и Атамана Лысенко.

В Прикубанском округе свет отключили на улицах 1 Мая, Архитекторов, Благодатной, Изобильной, Инициативной, Лесопарковой, Рассветной, Российской, бульвар Строителей, Тенистой, Ростовское шоссе, Беговой, Жигуленко, Агрохимической, Гомельской, Есенина.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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