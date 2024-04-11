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Из-за аварии отключили свет в домах на Красной и еще 8 улицах Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-otklyuchili-svet-v-domah-na-krasnoj-i-eshhe-8-ulitsah-krasnodara
Из-за аварии отключили свет в домах на Красной и еще 8 улицах Краснодара
Фото unsplash.com

Аварийное отключение электроэнергии отключили в Западном округе краевого центра 11 апреля около 11:30.

Причина отключения — повреждение на линии 6–10 кВ: отключены ПС»Ц-7″ и 15 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались дома на улицах Шоссе нефтяников, Брянской, Морской, Одесской, Красной, Гаврилова, Брянской, Дзержинского, Коммунаров и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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