Из-за аварии на водоводе без воды остались жители Небуга в Туапсинском районе

Авария на водоводе произошла 24 июня в селе Небуг.

На время проведения аварийно-восстановительных работ приостановили водоснабжение на улицах СМУ-4 и Центральной, 16 и 17, а также в местной школе, сообщает пресс-служба администрации Небугского сельского поселения в Telegram.

О времени устранения аварии не сообщается.

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