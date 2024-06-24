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Из-за аварии на водоводе без воды остались жители Небуга в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-na-vodovode-bez-vody-ostalis-zhiteli-nebuga-v-tuapsinskom-rajone
Из-за аварии на водоводе без воды остались жители Небуга в Туапсинском районе
Фото pexels.com

Авария на водоводе произошла 24 июня в селе Небуг.

На время проведения аварийно-восстановительных работ приостановили водоснабжение на улицах СМУ-4 и Центральной, 16 и 17, а также в местной школе, сообщает пресс-служба администрации Небугского сельского поселения в Telegram.

О времени устранения аварии не сообщается.

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