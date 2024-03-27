Из-за аварии на водоводе без воды остались жители четырех улиц в Краснодаре
Происшествия
27.03.2024 20:22
Об аварийном отключении холодного водоснабжения в Прикубанском округе сообщили 27 марта в 20:16 в ЕДДС Краснодара.
Из-за порыва водопровода на улице Ратной Славы, 40 остановили подачу воды в жилые дома на улицах Ратной Славы, Измаильской, Командорской и Парижской.
Ремонтные бригады уже работают на месте аварии. Приблизительное время устранения порыва уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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