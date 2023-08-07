Из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались жители пяти улиц в Краснодаре
Происшествия
07.08.2023 10:41
Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Центральном округе поступило из ЕДДС Краснодара 7 августа около 10:00
В результате утечки на водопроводе остановлена подача воды в жилые дома на улицах Бургасской, Ставропольской, Стасова, Айвазовского и Димитрова.
Проводятся аварийно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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