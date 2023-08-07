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Четверть Геленджика осталась без воды из-за аварии на трубопроводе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetvert-gelendzhika-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii-na-truboprovode
Четверть Геленджика осталась без воды из-за аварии на трубопроводе
Фото t.me/kontsessii_vodosnabzheniya_kvg

О приостановке подачи воды в центральную часть города сообщили утром 7 августа. Это связано с аварией на трубопроводе диаметром 400 мм, вызванной предельными нагрузками на инфраструктуру.

Поставку воды в дома и квартиры вгорожан приостановят до завершения аварийных работ. Зона ограничения охватывает всю центральную часть курорта. Городские службы уже занимаются устранением аварии, сообщает «Концессии водоснабжения — Геленджик» в Telegram.

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