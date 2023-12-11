Из-за аварии на теплосети без отопления остались пять многоэтажек в Краснодаре

В Карасунском округе вечером 10 декабря произошла авария на сетях теплоснабжения.

Из-за порыва на подземном трубопроводе была приостановлена подача отопления и горячей воды в жилых домах № 190, 192, 194, 200, 202 на улице Уральской.

В настоящее время специалисты АО «Краснодартеплосеть» продолжают ремонт трубопровода. В устранении аварии задействовано 3 единицы техники и 7 человек, сообщает МЦУ Краснодара.

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