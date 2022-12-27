Из-за аварии на теплосети без отопления остались 10 многоквартирных домов в Краснодаре

Сообщение об аварийном отключении теплоносителя в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 27 декабря около 12:10.

Из-за порыва подземной тепломагистрали диаметром 157 мм отопление и горячую воду отключили в 10 многоэтажках на улице Душистой — в домах № 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75.

Проводятся ремонтно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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