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Из-за аварии на теплосети без отопления остались 10 многоквартирных домов в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-na-teploseti-bez-otopleniya-ostalis-10-mnogokvartirnyh-domov-v-krasnodare
Из-за аварии на теплосети без отопления остались 10 многоквартирных домов в Краснодаре
Фото pixabay.com

Сообщение об аварийном отключении теплоносителя в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 27 декабря около 12:10.

Из-за порыва подземной тепломагистрали диаметром 157 мм отопление и горячую воду отключили в 10 многоэтажках на улице Душистой — в домах № 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75.

Проводятся ремонтно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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