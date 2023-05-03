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Из-за аварии на теплосети без горячей воды остались многоэтажки на 17 улицах и два соцобъекта в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-na-teploseti-bez-goryachej-vody-ostalis-mnogoetazhki-na-17-ulitsah-i-dva-sotsobekta-v-novorossijske
Из-за аварии на теплосети без горячей воды остались многоэтажки на 17 улицах и два соцобъекта в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

По данным АО АТЭК, порыв на теплосети произошел 3 мая на улице Куникова, 50 в районе котельной «Южная».

Из-за аварии и в связи с ремонтными работами по устранению порыва с 11:30 приостановлено горячее водоснабжение многоквартирных домов на 17 улицах: Десантников, Малоземельской, Дзержинского, Куникова, Хворостянского, Южной, Пионерской, Карамзина, Ленина и других.

Также отключили горячую воду в двух соцобъектах: больнице № 3 на улице Суворовской и в коррекционном детском доме на улице Энгельса, сообщает МЦУ Новороссийск в Telegram.

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