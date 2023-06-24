Из-за аварии на сетях без света остались жители 12 улиц в хуторе Ленина Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 24 июня в 15:42.

Из-за повреждения на линии 6–10 кВ отключились ПС «Лорис, ХЛ-2, ХЛ-4» и 45 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Приморской, Приозерной, Радужной, Быкова, Вольной, Пластунской, Шереметьевской, Канонирской, Оружейной, Островной, Тихомировской и Сторожевой.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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