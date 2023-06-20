Из-за аварии на сетях без света остались 6 улиц в поселке Новознаменском Краснодара
Происшествия
20.06.2023 12:30
Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе краевого центра произошло 20 июня около 12:20.
Из-за повреждения на линии 6–10 кВ «Восточная Промзона-411», РП-74, ТП-515Б и 9 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Базарной, Соборной, Есенина, Булатной, Покровской, Богатырской, Андреевской.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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