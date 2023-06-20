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Из-за аварии на сетях без света остались 6 улиц в поселке Новознаменском Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-na-setyah-bez-sveta-ostalis-6-ulits-v-poselke-novoznamenskom-krasnodara
Из-за аварии на сетях без света остались 6 улиц в поселке Новознаменском Краснодара
Фото Burak K, pexels.com

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе краевого центра произошло 20 июня около 12:20.

Из-за повреждения на линии 6–10 кВ «Восточная Промзона-411», РП-74, ТП-515Б и 9 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Базарной, Соборной, Есенина, Булатной, Покровской, Богатырской, Андреевской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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