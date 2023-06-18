Из-за аварии на сетях в Краснодаре без света остались жители более 15 улиц
Происшествия
18.06.2023 16:59
Отключения произошли 18 июня в Карасунском и Прикубанском округах.
В Прикубанском округе причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены 18 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Зиповская, Московская, Некрасова, Армавирская, Достоевского, Жуковского, Красных зорь 1, 2 пр., Чернышевского 2, 3 пр., 40лет Победы, Российская.
В Карасунском округе также повреждение на линии, отключены пять трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Бородина, Енисейская, Уральская, Ялтинская, Енисейская, Новороссийская, Таганрогская, Волжанская.
На месте работают аварийные бригады, сообщает ЕДДС.