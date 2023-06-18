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Из-за аварии на сетях в Краснодаре без света остались жители более 15 улиц

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-na-setyah-v-krasnodare-bez-sveta-ostalis-zhiteli-bolee-15-ulits
Из-за аварии на сетях в Краснодаре без света остались жители более 15 улиц
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Отключения произошли 18 июня в Карасунском и Прикубанском округах.

В Прикубанском округе причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены 18 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Зиповская, Московская, Некрасова, Армавирская, Достоевского, Жуковского, Красных зорь 1, 2 пр., Чернышевского 2, 3 пр., 40лет Победы, Российская.

В Карасунском округе также повреждение на линии, отключены пять трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Бородина, Енисейская, Уральская, Ялтинская, Енисейская, Новороссийская, Таганрогская, Волжанская.

На месте работают аварийные бригады, сообщает ЕДДС.

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