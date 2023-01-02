Из-за аварии часть жителей в Прикубанском округе Краснодара осталась без света
Происшествия
02.01.2023 14:06
Аварийное отключение произошло 2 января около 14:00.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ВК-3» и 35 трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались жилые домов по адресам: улицы 9-я тихая, Дивная, Ейское шоссе, Новосельская, Новотитаровская. Целиноградская, Гусника, Декоративная, 2-я Целиноградская, Археолога Веселовского.
На месте аварии уже работает ремонтная бригада, сообщает ЕДДС.
О сроках восстановления подачи электричества не сообщается.
Обновление:
К 14:40 аварию устранили, все потребители запитаны.
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