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Из-за аварии на ЛЭП без света остались жители 14 улиц в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-na-lep-bez-sveta-ostalis-zhiteli-14-ulits-v-krasnodare
Из-за аварии на ЛЭП без света остались жители 14 улиц в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 26 декабря около 20:25.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «РП-33-ТП-1577» и еще 20 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Круговой, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Линии, Баумана, Темрюкской, Красных Партизан, Толбухина, Черняховского, Анапской, Славянской, Виноградной и Доватора.

Аварийная бригада устраняет повреждение, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: из-за двух аварий на ЛЭП отключились около 60 трансформаторных подстанций в Краснодаре.

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