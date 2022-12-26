Из-за аварии на ЛЭП без света остались жители 14 улиц в Краснодаре
Происшествия
26.12.2022 20:34
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 26 декабря около 20:25.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «РП-33-ТП-1577» и еще 20 трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались жители улиц Круговой, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Линии, Баумана, Темрюкской, Красных Партизан, Толбухина, Черняховского, Анапской, Славянской, Виноградной и Доватора.
Аварийная бригада устраняет повреждение, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Читайте также: из-за двух аварий на ЛЭП отключились около 60 трансформаторных подстанций в Краснодаре.
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