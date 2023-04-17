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Из-за аварии без света остались жители 10 улиц в Прикубанском округе Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-10-ulits-v-prikubanskom-okruge-krasnodara
Из-за аварии без света остались жители 10 улиц в Прикубанском округе Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в северной части города произошло 17 апреля около 6:40.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились ПС «СВ-327», ПС «СВ-353» и еще 33 трансформаторных подстанции. Без электроэнергии остались жители улиц Школьной, Пустовойта, Тихорецкой, Восточно-Кругликовской, Академической, Подсолнечной, 40 лет Победы, 1 Мая, Российской и Весенней.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Прикубанском округе уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

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