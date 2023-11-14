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Из-за аварии без холодной воды остались жители 12 многоэтажек в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-bez-holodnoj-vody-ostalis-zhiteli-12-mnogoetazhek-v-krasnodare
Из-за аварии без холодной воды остались жители 12 многоэтажек в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 14 ноября в 15:38.

Причина отключения — порыв земного трубопровода холодного водоснабжения диаметром 110 мм на улице Генерала Корнилова, 1. Без холодной воды остались жители 12 многоэтажных домов на улицах Генерала Корнилова, Крылатской и Западном обходе.

Проводятся ремонтно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара.

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