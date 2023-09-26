Из-за атаки беспилотника ВСУ обесточены 7 населенных пунктов в Курской области
Дрон ВСУ утром 26 сентября сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в Курской области.
По словам губернатора области Романа Старовойта, инцидент произошел утром в селе Снагость Кореневского района.
«Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию, обесточено 7 населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал», — написал Роман Старовойт в Telegram.
Глава региона добавил, что аварийные бригады начнут восстанавливать подачу электроэнергии, как только позволит обстановка.
В Минобороны РФ сообщили о том, что в 5:30 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 25 сентября украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ при помощи БПЛА самолетного типа. Четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Республики Крым и над северо-западной частью Черного моря.