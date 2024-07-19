Из-за аномальной жары загорелась электроподстанция центре Сочи

О возгорании в одном из зданий на улице Юных Ленинцев сообщили 19 июля около 16:00 в соцсетях.

По предварительной информации, загорелась электроподстанция. На месте происшествия наблюдается сильное задымление. Спасатели уже начали проливать воспламенившиеся конструкции водой.

«Произошло возгорание подстанции. На месте работают пожарные подразделения», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 16:38 пожар удалось локализовать на площади 100 кв. м, в 17:01 — потушить полностью.

При возгорании подстанции никто не погиб и не пострадал.

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