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Из-за аномальной жары в парках Краснодара 5 и 6 июня закроют аттракционы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-anomalnoj-zhary-v-parkah-krasnodara-5-i-6-iyunya-zakroyut-attraktsiony
Из-за аномальной жары в парках Краснодара 5 и 6 июня закроют аттракционы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В ближайшие дни в краевой столице ожидается сухая и жаркая погода. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +35 °С в тени.

Из-за сильной жары в парках Краснодара приостановят работу всех аттракционов 5 и 6 июня с 13:00 до 15:00. Это обусловлено техническими требований конструкций аттракционов.

Администрация краснодарских парков принесла извинения за временные ограничения в работе аттракционов. Посетителей зеленых зон также призвали ограничить пребывание на открытом солнце, выбирая для прогулок теннистые аллеи, cообщает Telegram-канал «Краснодарские парки».

Читайте также: на Кубань пришла жара: к 5 июня температура воздуха в регионе поднимется до +38 °С. Медики предупреждают, что такое солнце опасно для здоровья.

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