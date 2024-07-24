Из-за аномальной жары в Краснодаре поездки в такси подорожали на 15%

Сильная жара в краевой столице установилась с начала июля. Погодные условия повлияли на цены в сервисе такси, рассказал председатель общественного совета по развитию такси на Кубани Петр Петров.

«Спрос в любом случае увеличился и, естественно, поднялась тарификация. В процентном соотношении стоимость увеличилась от 10 до 15%», — уточнил он.

Петров добавил, что стоимость поездки в такси в Краснодаре сейчас зависит от спроса в зависимости от времени суток, пишет «Деловая газета. Юг».

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