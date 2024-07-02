Эксперт Рабчук рассказал, как можно неплохо сэкономить на такси

Спрос на такси зависит от погоды, времени суток, места подачи и назначения ― от спроса зависит и цена.

Эксперт Артем Рабчук отметил, что наименьший спрос на такси, согласно статистике, наблюдают по будням после 10:00. Так, чтобы добраться на работу утром, следует делать это до 8:00, когда начинается наибольший спрос на поездки по городу.

«Вечерний час пик начинается в 18:00. Поэтому я рекомендую заказывать автомобиль за 15–20 минут до этого времени, чтобы точно успеть добраться до места назначения», ― посоветовал специалист.

Точка подачи и назначения также играют весомую роль. Так, если изначальные точки требуют сложного заезда, то их можно поменять, что позволит снизить цену, отметил Рабчук.

По словам эксперта, в случае, если плохая погода скоро закончится, то лучше подождать, тогда поезда станет выгодней.

«Если же вы понимаете, что, например, скоро начнется дождь, то лучше заказать автомобиль чуть раньше», ― объяснил эксперт.

Кроме того, Рабчук рассказал о сервисах, не использующих алгоритмов, в которых пользователи могут сами указать сумму поездки, а водители ― согласиться или нет.

«Пассажир может предложить сумму выше, чем обычно, если ему нужно уехать как можно скорее, а если он никуда не торопится ― стандартную стоимость поездки. В то же время водитель может принять поездку с невысокой ценой, если ему по пути», ― цитирует специалиста радио Sputnik.

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