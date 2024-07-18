Из-за аномальной жары в «Атамани» отменили все мероприятия на 20 и 21 июля

От отмене мероприятий в выставочном комплексе «Атамань» в Темрюкском районе стало известно 18 июля.

С начала июля на Кубани установилась аномальная жара. В последние дни столбики термометров днем поднимаются до +41 °С, а ночью опускаются только до +25..27 °С.

Из-за опасных температур воздуха в «Атамани» отменили все мероприятия, запланированные на 20 и 21 июля.

«На ближайших выходных выставочный комплекс будет действовать в парковом режиме», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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