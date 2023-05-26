Из Уфы в Сочи запустят двухэтажный пассажирский поезд

Новый двухъярусный поезд Уфа — Имеретинский курорт отправится из Башкирии на Черноморское побережье уже 27 мая.

Для составов этого поезда подготовили 50 двухэтажных купейных вагонов с кондиционерами, розетками и современными санузлами. Один из вагонов предусмотрели для маломобильных пассажиров.

Новый поезд будет отправляться из Уфы в 7:18, а из Имеретинского курорта в 18:51. Он будет останавливаться в Адлере, Сочи, Туапсе, Краснодаре, Волгограде, Саратове, Сызрани и Самаре.

Специалисты ожидают, что за это лето новый поезд перевезет около 60 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба РЖД.

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