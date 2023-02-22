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Из учреждений в разных районах Майкопа эвакуируют людей после сообщений о минировании

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-uchrezhdenij-v-raznyh-rajonah-majkopa-evakuiruyut-lyudej-posle-soobshhenij-o-minirovanii
Из учреждений в разных районах Майкопа эвакуируют людей после сообщений о минировании
Фото пресс-службы администрации Майкопа

Об этом утром 22 февраля сообщил мэр Майкопа Геннадий Митрофанов. Неизвестные сообщили в экстренные службы о минировании ряда учреждений в столице Адыгеи.

«Оперативные службы проводят проверку данной информации, осуществляется эвакуация», — написал Митрофанов в Telegram.

Глава Майкопа попросил жителей сохранять спокойствие. Специалисты завершат мероприятия по обеспечению безопасности в короткий срок.

Читайте также: хакеры запустили в радиоэфире фейк о ракетных ударах по Краснодарскому краю. Фейковая информация об ударах по городам Кубани появилась утром 22 февраля в эфире коммерческих радиостанций. Ее услышали жители Новороссийска, Геленджика, Ейска и Армавира.

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