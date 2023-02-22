Из учреждений в разных районах Майкопа эвакуируют людей после сообщений о минировании
Происшествия
22.02.2023 11:35
Об этом утром 22 февраля сообщил мэр Майкопа Геннадий Митрофанов. Неизвестные сообщили в экстренные службы о минировании ряда учреждений в столице Адыгеи.
«Оперативные службы проводят проверку данной информации, осуществляется эвакуация», — написал Митрофанов в Telegram.
Глава Майкопа попросил жителей сохранять спокойствие. Специалисты завершат мероприятия по обеспечению безопасности в короткий срок.
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